Blink-182 lanzará nuevo álbum en el 2021: confirmado por Travis Barker

A escasos días de iniciar el 2021 ya conocemos buenas noticias musicales, esta vez gracias a Travis Barker, el dueño de las baquetas de Blink-182, pues según el baterista, la banda ya tiene listo un nuevo álbum que lanzará este año.

Después del lanzamiento de su álbum “Nine”, la agrupación adelantó nuevos sonidos con su sencillo “Quarantine”, el cual da una muestra de lo que vendría para la agrupación.

Pese a que muchos aseguraban que la mente de Barker estaba ocupada en su proyecto con Machine Gun Kelly, pues el mismo Travis fue quien confirmó el nuevo álbum de la banda.

Fue a través de sus redes sociales que Travis Barker anunció los nuevos proyectos de Blink-182 para el 2021, ya que uno de sus seguidores le preguntó a través de Instagram si la banda tendría nuevo álbum en el 2021, por lo qu ela respuesta de Travis fue “Si”.

Travis Barker confirms that blink-182 are dropping a new album in 2021! pic.twitter.com/Vaa7UQYXMX

