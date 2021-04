Black Sabbath anuncia reedición de ‘Sabotage’ con canciones inéditas

La banda británica de heavy metal Black Sabbath anunció la reedición de lujo de su sexto álbum de estudio ‘Sabotage‘, que fue lanzado originalmente en 1975.

La agrupación reveló que el lanzamiento de esta nueva versión del álbum será estrenada el próximo 11 de junio de 2021, y contará con el disco original, pero en versión remasterizada, y una transmisión de la gira que realizaron para promocionar el proyecto musical en Estados Unidos.

Además, dentro del mismo figuran 16 canciones en vivo, de las cuales 13 serían completamente inéditas, y un libro con detalles de la elaboración y la historia de este álbum que incluye legendarios éxitos como ‘Am I Going Insane’ y ‘Hole in the Sky’.

De igual forma, en esta nueva versión denominada ‘Sabotage: Super Deluxe Edition’, los fanáticos podrán encontrar diferentes fotos, citas y recortes de medios de los 70’s que registraron el lanzamiento del disco, al igual que el póster oficial del tour del álbum y el diario de gira de la presentación en el Madison Square Garden de Nueva York en 1975.