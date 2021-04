Con video incluido, Royal Blood estrena versión de estudio de ‘Boilermaker’

‘Boilermaker‘ se convirtió en una de las canciones favoritas de los fanáticos de Royal Blood después de haber sido interpretada en vivo durante su última gira de conciertos en 2019. Ahora, la agrupación decidió lanzar la versión de estudio que hará parte de su próximo álbum ‘Typhoons’.

Mire también:

Este nuevo trabajo musical que será lanzado el 30 de abril a través de Warner, llega después de su exitoso disco ‘How Did We Get So Dark?’ publicado en 2017, que está compuesto de legendarias canciones como ‘Lights Out’ y el sencillo homónimo del álbum.

Este nueva canción producida por Josh Homme se une a los otros dos adelantos del próximo LP revelados anteriormente por la agrupación: ‘Typhoons’ y ‘Limbo’.

Le puede interesar:

Acá está la versión de estudio de ‘Boilermaker’ de Royal Blood, con el video oficial dirigido por Liam Lynch: