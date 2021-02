FOTOS: se quedó dormido con los audífonos y terminó en el quirófano

Brad Gauthier es un hombre de Massachusetts, Estados Unidos, quien sufrió un incidente por quedarse dormido con sus audífonos inalámbricos, por lo que terminó en un quirófano.

El implicado, quien relató su historia a través de las redes sociales, contó que escuchó música hasta quedarse dormido con sus audífonos. Sin embargo, al momento de despertar solo encontró uno de los dos auriculares.

Gauthier no le prestó mayor atención a la pérdida hasta que decidió tomarse un vaso de agua, ya que su garganta se tapó de inmediato, por lo que terminó atragantándose.

El hombre no entendía lo que sucedía, pero su familia lo empezó a molestar con la posibilidad de haberse tragado el audífono pérdido, por lo que decidió ir al médico y se encontró con lo que temía: tenía el auricular dentro de su cuerpo.

De inmediato el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica para retirar el objeto antes de que fuera tarde. “Tengo mucha suerte de que las cosas hayan sucedido como lo hicieron y de que se haya resuelto tan rápidamente”, afirmó Gauthier.

Brad Gauthier of #Worcester went to bed Mon. night wearing his #airpods, woke up next a-m & one was missing. He went to sip some water & noticed he couldn’t swallow. A trip to e-r revealed he had swallowed the missing ear bud in his sleep. He had emergency surgery to remove it. pic.twitter.com/G0I6dkqJ8U

— Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) February 5, 2021