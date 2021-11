Andrew Garfield asegura que no estará en Spider-Man: No Way Home

El tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ dejó muchas preguntas a los fanáticos del héroe arácnido. Aunque no aparecieron los Spider-Man de las otras películas, si pudimos ver al Lagarto, al Dr Octopus, el Hombre Arena y a Electro.

En redes sociales corren muchas teorías que mantienen la esperanza de ver al Spider de Tobey Maguire y Andrew Garlfield. Sin embargo, este último actor aseguró que no estará en la tercera entrega de la película protagonizada por Tom Holland.

“Escuchen no estoy en esta película. Amo Spider-Man, siempre lo he hecho y estoy feliz de haber tomado ese papel. Estoy muy emocionado por ver qué es lo que harán en esta tercera película, tanto como lo están ustedes”, fueron las palabras del actor en una entrevista.

Con esta confesión estaría dejando claro que su participación en No Way Home es solo una fantasía que tienen los fanáticos de Marvel.