Among Us: un nugget en forma de tripulante costó casi 100 mil dólares

Una persona que pidió una orden de nuggets en McDonald’s encontró que una de las piezas tenía forma de tripulante del famoso juego Among Us.

Al ver esta figura, decidió ponerlo en venta en Ebay, su precio empezó a subir cuando un usuario inició la subasta con 14 mil dólares.

El precio no paró ahí y en poco tiempo llegó al límite de los 99.997 dólares y ya aparece como vendido en la plataforma.

THE NUGGET SAGA IS OVER 🐔🍗

the Among Us shaped chicken nugget (https://t.co/9I02dtWdmf) has sold for $99,997.00 + shipping????????????

here is a cursed tribute to a strange week, may the winner be blessed by the bean form forever pic.twitter.com/cJwFyj9XtB

— Among Us ⭐ weekend!! break time (@AmongUsGame) June 4, 2021