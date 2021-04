“Que agarra y que me dice”: así luce 6 años después del video

Todos recordamos el video viral del 2015 de un hombre que hablaba sobre una invitación de una forma muy particular con gestos que fueron recordados durante años. “Que agarra y que me dice… me dice… (…) ¿Vas ir?… Y pues que agarro y que le digo… Que le digo… ¡NOO!”, decía el sujeto en la grabación.

Resulta que el joven que protagonizó la escena que se volvió tendencia en todo el mundo fue identificado como César Pineda, quien además fue el protagonista de cientos de memes, parodias y canciones sobre sus legendarias frases.

Después de este video viral, Pineda se dedicó a la industria musical, presentándose a algunos programas de talentos y subiendo algunos videos cantando en su canal de YouTube, donde actualmente acumula casi 50.000 suscriptores.

Sin embargo, el joven sigue siendo recordado como el “Vas ir” por el video que protagonizó seis años atrás, en el que supuestamente estaba ebrio.

Así luce actualmente: