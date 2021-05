(VIDEO) Adam Sandler se unió a un partido de baloncesto con sus fanáticos

El reconocido actor Adam Sandler nuevamente sorprendió a sus fanáticos por su sencillez y humildad, ya que el pasado 16 de mayo apareció en una cancha de Long Island, Nueva York (Estados Unidos) para jugar un partido de baloncesto con extraños.

El momento quedó evidenciado en varios videos que se hicieron virales en redes sociales, donde cientos de fanáticos aplaudieron la forma de jugar de la celebridad de 54 años, quien se mostró siempre amigable con la pelota, buscando trabajar en equipo con sus fanáticos durante el partido.

El protagonista de diferentes películas como ‘Pixeles’, ‘Son Como Niños’, ‘Ese es mi hijo’ y ’50 primeras citas’ apareció con un look descomplicado, usando unos pantalones blancos holgados y una camiseta salmón con la que jugó sin complicaciones.

Adam Sandler just out here playing pickup ball 😂

(via @APOOCH)pic.twitter.com/m0UWLf0diD

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2021