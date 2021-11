AC/DC, Black Pumas y más nominados a los Premios Grammy 2022

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reveló este martes la lista completa de los nominados a los Premios Grammy 2022.

Entre los nominados en la categoría ‘Mejor interpretación de rock’ se encuentra AC/DC con ‘Shot In The Dark’; Know You Better (Live From Capitol Studio A) de Black Pumas; Nothing Compares 2 U, Chris Cornell, Ohms de Deftones y Making A Fire de Foo Fighters.

En cuanto a la ‘Mejor interpretación de metal’, Deftones también está nominada con ‘Genesis’. En la misma categoría se encuentran: The Alien, Dream Theater; Amazonia, Gojira; Pushing The Tides, Mastodon; The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) Rob Zombie.

Diamante Eléctrico y Juanes: nominados a ‘Mejor álbum de rock latino’ en los Grammy

‘Find My Way‘ de Paul McCartney es una de las canciones nominadas en ‘Mejor canción de rock’. En la misma categoría se encuentra Weezer con ‘All My Favorite Songs’; The Bandit de Kings Of Leon; Distance de Mammoth WVH y Waiting On A War de los Foo Fighters.

Las nominaciones a ‘Mejor álbum de rock‘ están así: Power Up, AC/DC; Capitol Cuts – Live From Studio A, de Black Pumas; No One Sings Like You Anymore Vol. 1, Chris Cornell; Medicine At Midnight de los Foo Fighters y McCartney III, de Paul McCartney.