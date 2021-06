3 Doors Down anuncia gira por el aniversario de ‘The Better Life’

El grupo de rock alternativo estadounidense, 3 Doors Down, reveló que llevará a cabo una gira por todo Estados Unidos con el objetivo de celebrar el vigésimo aniversario de su álbum debut ‘The Better Life’, el cual está compuesto de grandes éxitos de la agrupación como ‘Kryptonite’, ‘Life Of My Own’, entre otras.

De acuerdo a la agrupación, durante sus diferentes presentaciones dentro del tour interpretarán en su totalidad el disco que los dio a conocer en todo el mundo, al igual que sus más grandes éxitos dentro de su trayectoria musical.

“Especialmente después del último año que todos han tenido, tengo muchas ganas de bailar y celebrar con nuestros fanáticos este verano. Es difícil creer que han pasado 20 años desde que lanzamos The Better Life”, manifestó Brad Arnold, líder de 3 Doors Down.

Y continuó: “Ese álbum cambió drásticamente nuestras vidas, y estamos increíblemente emocionados de celebrar el 20º aniversario con nuestros fans tocando The Better Life de adelante hacia atrás este verano. ¡Va a ser una maravilla, y estamos ansiosos por salir a la carretera y ver a todos por ahí!”.

Las entradas ya se encuentran disponibles online con diferentes locaciones como paquetes VIP y demás.