Oasis celebra los 25 años del (What’s the Story) Morning Glory? con videos y fotos inéditas

Este 2 de octubre de se cumplen 25 años desde el lanzamiento del álbum (What’s the Story) Morning Glory? de Oasis, el segundo y más exitoso disco de la banda a nivel mundial, compuesto de varios clásicos que hasta la época siguen sonando, convirtiéndose en himnos para el género del rock.

A través de las redes sociales de Oasis, la agrupación ha estado compartiendo fotografías inéditas del álbum y su realización, al igual que ha estado anunciando su video ‘Return To Rockfield’, una entrevista exclusiva con Noel Gallagher sobre el aniversario, en la cual regresa a los legendarios Rockfield Studios por primera vez desde que la banda grabó este increíble disco que marcó la historia del rock en todo el mundo.

Para celebrar el aniversario número 25 del icónico álbum, Oasis también realizará un evento oficial que se podrá ver desde las 12 del mediodía de hoy a través de YouTube, el cual ya se encuentra como estreno en la plataforma digital.

Además, la agrupación ha estado anunciando más sorpresas como los vinilos de edición espacial del aniversario e imágenes inéditas de diferentes momentos de la grabación.

