Unen a Metallica con My Chemical Romance y el resultado genera cientos de reacciones

La creatividad de los internautas en épocas de cuarentena quedó al descubierto después de la realización de una fusión que ha generado decenas de comentarios entre los fanáticos de Metallica con My Chemical Romance, pues el denominado mashup entre las agrupaciones quedó al descubierto en internet.

Lo que comenzó como una serie de combinaciones dejó como resultado la mezcla de producción entre uno de los himnos de cada banda, como lo son “Master Of Puppets” & “Welcome To The Black Parade”.

El creador de la mezcla es William Maranci, conocido en YouTube por su canal, en el cual enseña varios mashups, pero definitivamente con esta combinación generó toda clase de reacciones entre los fanáticos de ambas bandas. Para comenzar, le dio paso a “Welcome To The Black Parade” para luego agregar la voz de James Hetfield interpretando “Master Of Puppets”.

Aquí le dejamos la prueba de lo sucedido: