Twitter celebra la interseccionalidad e inclusión de las mujeres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, Twitter se une a la conversación a través de la campaña #TodasLasMujeres, que celebra la interseccionalidad e inclusión de las mujeres en Twitter.

#TodasLasMujeres destaca las distintas características que constituyen la identidad (por ejemplo, género, etnia, clase, identidad sexual y más) y que estén interrelacionadas. Para amplificar un mensaje de unión y sororidad visto desde múltiples perspectivas.

Twitter cree firmemente que las intersecciones son fortaleza pues, cuando la fuerza, belleza y poder de todas las mujeres es innegable, encuentra su propia voz. Así, bajo el Hashtag #TodasLasMujeres se promueve que con cada Tweet construyan y conecten unas con otras.

It’s Women’s History Month and #InternationalWomensDay is right around the corner. With every woman, there’s unshakable strength, a voice that deserves to be heard, and power.

Let’s celebrate us

Let’s celebrate who we are

Let’s celebrate our intersections

Celebrate #EveryWoman pic.twitter.com/9wXXfj1k1z

— Twitter Women (@TwitterWomen) March 1, 2020