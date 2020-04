Transmitirán el homenaje a Prince en el que Juanes cantó

En enero se llevó a cabo el Let´s go crazy: The Grammy salute to Prince, un homenaje al músico estadounidense que revolucionó la música y falleció el 21 de abril del 2016.

En el homenaje, participaron diferentes artistas del mundo como Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day And the Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher, la cantante y compositora Susanna Hoffs, y el músico colombiano JUANES.

El próximo martes 21 de abril el gran homenaje a Prince será transmitido por CBS Television Network y vía streaming por CBS All Access a las 8:00p.m. hora colombiana y podremos ver al paisa interpretar la icónica canción ‘1999’, la cual el músico estadunidense escribió inspirado en el cambio de milenio.

Hace algunos días, el colombiano publicó en su cuenta de Instagram un video promocional en el que cuenta cuál fue su primer acercamiento a la música de Prince y lo emocionante que fui visitarlo en su casa:

“Fue una de las mejores noches de mi vida”.

Aún no se sabe si la señal de CBS estará abierta a todo el público a través de sus cuentas de Facebook y YouTube.

Aquí el video: