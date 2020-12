TikTok y los 10 videos que más tuvieron reproducciones en el 2020

En un año extraño, lleno de cuarentenas y donde la conectividad desde casa quedará como una de las alternativas de trabajo, las redes sociales no dejaron de lado el gran protagonismo que ocupan en el presente, y más cuando desde casa muchos optan por explotar sus talentos.

Por esta razón TikTok fue una de las redes sociales protagonistas del año, refugio de miles de usuarios que sacaron sus dotes a flote, además de la imaginación que tienen para sacar sonrisas.

Estamos a pocos días de despedir el 2020, por eso los tops, rankings y conteos empiezan a dejar sus cifras para revelar qué fue lo mejor del año.

Por esta razón TikTok no se quedó atrás, y así como usuarios de Spotify ya conocen cuáles fueron las canciones, artistas y géneros más escuchados del año, pues ahora es turno de TikTok.

10. A goose literally throwing it back — @hartyt_

9. This superhero transformation — @thejulianbass

8. Miss Tabitha Brown’s carrot bacon — @iamtabithabrown

7. The meatier/meteor joke — @lizemopetey

6. The obscure Russian cereal jingle — @awa_de_horchata_uwu

5. Will Smith wiping it down — @willsmith

4. Justice for the original ‘Renegade’ — @nba

3. The co-worker you despise on Zoom — @itscaitlinhello

2. The skateboard riding, juice drinking vibe king — @420Doggface208

1. M to the B — @bellapoarch