¡Recién salido del horno! The Strokes estrena video de ‘The Adults Are Talking’

Este 1 de diciembre, The Strokes sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento del video oficial de su canción ‘The Adults Are Talking’, la cual hace parte de su último álbum llamado ‘The New Abnormal’, lanzado el 10 de abril de 2020.

Este gran trabajo audiovisual fue dirigido por Roman Coppola, quien ha colaborado en ocasiones anteriores con Phoenix y Wes Anderson; y muestra a la banda neoyorquina en un partido de béisbol, en donde sus contrincantes son un grupo de robots.

Cabe recordar hace algunos días, ‘The New Abnormal’, el último trabajo musical de The Strokes, recibió una nominación en los premios Grammy por Mejor Álbum de Rock.

Acá está el video de ‘The Adults Are Talking’, el sencillo de este gran disco: