The Killers estrena “Dying Breed”, nuevo single de su próximo álbum

The Killers siguen estrenando nueva música gracias al anuncio de su nuevo álbum de estudio, Imploding the Mirage, por eso ya dieron a conocer una nueva canción a la que titularon “Dying Breed”.

Canal de YouTube realiza versiones macabras de nuestras caricaturas favoritas

La nueva canción de la agrupación llega después de estreno como My Own Soul’s Warning, Caution y Fire in Bone. cada vez nos acercamos más a la fecha de lanzamiento, programada para el próximo 21 de agosto.

Foo Fighters reelanzarán camiseta de los 90’s para salvar legendarios venues de rock

Desde comienzo del 2020 Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. habían anunciado su sexto álbum de estudio, el cual tenía una fecha de lanzamiento antes de la ya conocida, pero por el tema del coronavirus (como raro) la banda tuvo que reprogramar fechas.