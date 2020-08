The Killers anuncia que tendrá nuevo álbum para el 2021

Brandon Flowers y compañía se encuentran en etapa de estreno después de haber lanzado su más reciente álbum, ‘Imploding The Mirage’, pero las sorpresas no paran ahí, pues The Killers ya tiene en mente un nuevo material para el 2021.

En entrevista con NME, Flowers destacó la magia musical que les trajo su más reciente álbum, un “espíritu creativo” que les iluminó la mente y ahora ya pueden decir que para el próximo año la banda contará con otro álbum.

“Cada que alguien hace un disco dice que tiene 50 canciones y que lanzarán un nuevo álbum, nosotros lo haremos, lanzaremos otro en alrededor de 10 meses. Ya hemos estado en el estudio. Tuve mucho tiempo en mis manos. Normalmente estaríamos preparándonos para irnos de gira, pero todo ese tiempo ha sido dedicado a escribir más canciones. Ha sido muy fructífero”, detalló el vocalista a con en la conversación.

A la pregunta de si el álbum llegará pronto, Brandon aseguró que Sí, habrá un nuevo álbum. Estoy emocionado. Podría ser mejor que este (Imploding the Mirage)”.