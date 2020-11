System of a Down lanza nuevas canciones después de 15 años

System of a Down tardó 15 años en lanzar nueva música, pero nunca es tarde para sorprender al mundo, y esta vez lo hizo con dos nuevas canciones: “Genocidal Humanoidz” y “Protect The Land”.

A través de sus redes sociales, la agrupación sorprendió al mundo tras su anuncio, el cual llegó sin aviso previo ni indicio musical, eso sí, los integrantes de la banda formada en 1994, dejaron de lado sus diferencias para regresar al estudio y complacer a sus fans, quienes estaba pidiendo música nueva desde hace más de una década.

“”Nosotros, como SOAD, acabamos de lanzar nueva música por primera vez en 15 años. El momento de hacer esto es ahora, ya que juntos, los cuatro tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada.”, comentaron en sus redes sociales.

We as SOAD have just released new music for the first time in 15 years. The time to do this is now, as together, the four of us have something extremely important to say as a unified voice. Read our full statement at https://t.co/QSDoanwK3B. #ProtectTheLand #GenocidalHumanoidz pic.twitter.com/AypVZ8b71l

— System Of A Down (@systemofadown) November 6, 2020