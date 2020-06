Stranger Things revela planes y fecha para retomar el rodaje de su cuarta temporada

Ya sabemos todo lo que causó el COVID-19 en cuanto festivales y los rodajes de las producciones anunciadas para este 2020, así que ahora solo basta con hablar de las fechas en las que se tienen planes de retomar los rodajes.

Es así como una de las producciones que se vio afectada por todo este tema fue Stranger Things, serie que tuvo que poner una pausa al rodaje de su cuarta temporada y que hasta el momento no cuenta con una fecha exacta para retomar labores de grabación.

Por su lado, Gaten Matarazzo, actor de la serie y encargado de darle vida a Dustin, aseguró que la pausa podría durar tres o hasta cuatro meses, incluso extenderse hasta otoño. Recordemos que Stranger Things se lleva a cabo en Atlanta, Georgia, justo donde hasta ahora se están comenzando a levantar las restricciones y donde se toman medidas para evitar la propagación del coronavirus.

En conversación con GalaxyCon Live, Matarazzo contó como desde producción se tomó la decisión:

“El trabajo está en pausa. Estábamos en medio del rodaje de la temporada 4 y luego dijeron, ‘¡No!’ Pidieron un descanso de dos semanas, y nos hemos ido durante tres meses”, dijo Matarazzo. “Cuando se trata de ser parte del espectáculo en general, me hace estar fuera de casa durante mucho tiempo. Debido a la pandemia, he estado en casa durante un tiempo y me he relajado aquí”, añadió. “Me he puesto un poco inquieto tratando de volver al trabajo, solo porque hemos estado [lejos] durante mucho tiempo. Por lo general, estamos en Atlanta rodando durante siete u ocho meses, y por eso lleva un tiempo, es más de la mitad del año”.

Además, agrega el joven actor que de llegar a retomar el rodaje en septiembre, ya tendría 18 años, a lo que agrega que “me pueden retener por más tiempo ya que me necesitan sin límite de tiempo”, pues las leyes restrictivas solo cobijan a los menores de 18 y esto podría jugar en su contra.