Spider-Man: Tobey Maguire pone condiciones para volver a interpretar al personaje

Desde hace algunas semanas se ha venido especulando la supuesta participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la tercera película de Spider-Man interpretada por Tom Holland.

Pese a que aún no existe una confirmación oficial de parte de los estudios cinematográficos, esto no significa que los fanáticos del arácnido no abran debate por las posibles pariciones. Además de esto, el portal Fandomwire se refirió al tema y agregó que tanto Tobey como Andrew habrían aceptado participar en la película junto a ‘Spider-Man’ junto a Holland.

Some of you are sending me #SpiderMan3 chatter from #Sony where an exec is promising a little something by the end of the year…

Don’t be surprised if it’s at #CCXP Dec 3-6, where #FarFromHome had a panel.#CCXP is digital this year, but so was #DCFanDome 🔥🕷🇧🇷 pic.twitter.com/w37dYLlZW6

— Grace Randolph (@GraceRandolph) October 19, 2020