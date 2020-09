Sharon Osbourne en cuarentena tras contagio de su nieta con COVID-19

Sharon Osbourne, esposa y representante del reconocido Ozzy Osbourne, confirmó en el programa de televisión ‘The Talk’, que se encuentra guardando cuarentena tras conocer el contagio de su nieta Minnie de 3 años, quien arrojó positivo para coronavirus.

“Tenía pensado ir al estudio, lo estaba deseando, y entonces desafortunadamente una de mis nietas contrajo el COVID. Está bien, lo lleva bien. Yo no lo tengo. Su papá no lo tiene. Su mamá no lo tiene. Tampoco sus hermanas”, declaró Sharon Osbourne en la transmisión que realizó desde su casa.

Según confirmó Sharon, la pequeña Minnie se contagió de alguien que labora con su padre, Jack Osbourne. “Lo cogió de alguien que trabaja para mi hijo. Y esto demuestra – ella tiene tres años – que los niños pueden coger el COVID”, afirmó la representante de Ozzy.

Sharon no aclaró si Ozzy también se encuentra guardando cuarentena, pero sí confirmó que le queda una semana más de confinamiento para estar segura de no haber contraído el virus, así haya dado negativo en todos los exámenes que se ha realizado.