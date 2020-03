SET DE APLICACIONES PARA TRABAJAR Y EDUCARSE DESDE CASA

Luego de que se anunciara el avance del contagio del Coronavirus en Colombia, y se decretara la alerta amarilla dada por la Alcaldía de Bogotá, la cual recomienda recomienda a las empresas otorgar flexibilidad en los horarios para los trabajadores

Para muchos, esta dinámica diaria es poco habitual, y de seguro les costará un poco más adaptarse a trabajar desde casa y asimismo tener a niños o adolescentes en ella.

Es por eso que existen varias aplicaciones, compatibles con tu iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, que podrán ayudarte a lidiar con el trabajo y estudio desde casa y asimismo poder marcar diferencias para relajarte y lograr dormir bien.

Acá un listado para ayudarte:

Trabajo en casa





Scanner Pro

Scanner Pro transforma tu iPhone y iPad en escáneres portátiles. Escanea documentos que pueden ser enviados por correo, exportados a Fotos, subidos a servicios online (tiene soporte para Dropbox, Evernote, Google Drive, iCloud Drive, Box, OneDrive y OneNote), o simplemente guardarlos en tu iPhone o iPad, imprimirlos o incluso enviarlos por fax. Utiliza Reconocimiento de Texto (OCR) para copiar y compartir texto de documentos PDF editables.

Notebook- Take Notes

Toma notas, agrega archivos, crea listas de verificación y bocetos, graba audio y captura momentos usando Notebook. Todas tus notas se sincronizan instantáneamente en tus dispositivos y en la nube. La alegría simple e íntima de Notebook proviene del uso de la aplicación. Notebook es 100% gratis y sin anuncios.





FaceTime

Con FaceTime podrás realizar videollamadas de manera muy fácil. Podrás invitar hasta 32 personas a unirse a una llamada grupal. Cuando se recibe una invitación, las personas pueden optar por unirse usando audio o video desde iPhone, iPad y Mac. Todas las conversaciones de FaceTime están encriptadas de extremo a extremo, por lo que permanecen privadas y visibles solo para los participantes.

Ejercítate en casa

Seven- 7 minutos de ejercicios

Ponerse en forma nunca fue tan fácil, ni tan divertido. Los ejercicios de Seven están basados en estudios científicos para ofrecer el máximo beneficio en el plazo de tiempo más corto posible. Gracias a sus planes de entrenamiento personalizados, Seven también te permite aprovechar al máximo tus entrenamientos. Márcate un objetivo y un nivel de forma física y Seven se ocupará del resto.





Instafit

Lleva tu ejercicio a cualquier lugar y ponte en forma con cientos de rutinas dirigidas por los mejores coaches especialistas en: HIIT, baile, kickboxing, running, yoga, meditación ¡y más! Con InstaFit lograrás ponerte en forma bajo tus propias reglas, como nunca antes.

Logra tus objetivos: No importa si eres novato o avanzado. Descarga tus rutinas directamente a tu iPhone y ejercítate con rutinas cortas y efectivas que puedes hacer sin pesas o equipo adicional. Todo lo podrás hacer desde tu casa.





Nike Training Club

Ponte en forma con más de 185 entrenamientos gratuitos, desde fuerza y resistencia hasta movilidad y yoga, y la ayuda de nuestros entrenadores expertos de Nike en cada ejercicio. Si lo que necesitas es organizarte, nuestros planes de entrenamiento personalizados se adaptan a ti y a tu horario para que puedas obtener más fácilmente el cuerpo que deseas, independientemente de que seas un atleta experimentado o un principiante.

Meditación y relax





Calm

Calm es la aplicación para meditar y dormir número uno en el mundo. Sé parte de las millones de personas que experimentan menos estrés, menos ansiedad y un sueño más reparador, con nuestras meditaciones guiadas, Historias para Dormir, programas de respiración, clases magistrales y música relajante. Recomendada por los mejores psicólogos, terapeutas y expertos en salud mental.

Timeless

Timeless esta hecho por meditadores, para meditadores. Brinda instrucción guiada de alta calidad con meditadores practicantes, inmersiones de varios días para aprender nuevas técnicas y un temporizador de práctica personal que es elegante, fácil de usar y totalmente personalizable.

Sonus Island

Esta es la aplicación perfecta para ayudarte que te relajes , concentres y duermas mejor. Escucha los suaves sonidos de las olas rodando en la orilla, relájate con los sonidos meditativos de las ballenas bajo el agua o duerma bajo las estrellas en una playa de arena.

Educación

Kahoot!

Crea tus propios cuestionarios en segundos, juega en cualquier lugar, en cualquier momento, solo o con amigos, ¡diviértete y APRENDE! Kahoot! desata la magia del aprendizaje para estudiantes, maestros, superhéroes de oficina, fanáticos de trivia y aprendices de por vida.

Lab4Physics

Es una solución educativa diseñada para apoyar a profesores alrededor del mundo para mejorar la calidad de la educación científica, facilitando el llevar a cabo experiencias de laboratorio con estudiantes. La aplicación móvil Lab4Physics utiliza los sensores pre-incorporados de tu dispositivo móvil para convertirlo en un laboratorio portátil poderoso. Los estudiantes pueden encontrar herramientas que les permiten recopilar, visualizar, y analizar datos sobre conceptos.

Khan Academy

Niños y otros que no lo son tanto, podrán pasar la tarde revisando las estadísticas. Descubriendo cómo funcionan los ciclos de Krebs. Podrás adelantar los fundamentos de geometría para el próximo semestre. Ya sea que seas un estudiante, maestro, un tutor personal, director de colegio, adulto que regresa al salón de clases después de 20 años, o nos visites desde el espacio y quieras conocer un poco sobre la biología terrestre.

Ted

Satisface tu curiosidad y amplía tu mundo con las charlas TED.

Explora más de 2000 charlas TED de personas sobresalientes, por tema y estilo, desde tecnología y ciencia hasta las sorpresas de tu propia psicología.

Características en iPad, iPhone y iPod touch.