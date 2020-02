Se filtran las primeras imágenes de ‘The Matrix 4’

Empezaron a circular en las redes sociales una serie de videos de la grabación de ‘The Matrix 4’, en los que salen los protagonistas de la saga: Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves (Trinity y Neo).

En las imágenes, se ve a la pareja rodar una escena en moto, la cual deja en evidencia que la actriz llevará el mismo ‘look’ de las anteriores películas y el actor llevará un estilo ‘John Wick’; con el pelo largo.

Aún no se sabe cuál será la trama de esta película, que será la continuación de ‘Matrix Revolutions’.

La película se estrenará en mayo de 2021 y será dirigida por Lana y Lilly Wachowski, hermanas que realizaron los tres primeros filmes.

