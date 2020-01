Se filtra trágica muerte de Tony Stark que no salió en ‘Avengers: Endgame’

La muerte de Tony es una de las escenas claves para el universo Marvel, ya que marca un antes y un después. Por esto, hubo muchas opciones de muerte para este personaje.

Matt Aitken, quien era uno de los supervisores de efectos especiales, reveló a Insider (Aquí la entrevista completa) una de las muertes más traficas en las que habían pensado, pero, por supuesto, no la escogieron.

“Le dimos a los cineastas una gama completa (de aspectos) para elegir y uno de ellos fue donde la energía de las piedras había actuado justo en su cara y le había sacado uno de sus ojos y estaba colgando en su mejilla”, mencionó Aitken.

BossLogic hizo gráficamente cómo hubiera sido esta escena. ¿Les hubiera gusta?

Marvel After hours director's cut…. Yeah I would have been (OH SHIT!) it they went this direction 😭😂 (more accurate take) @Russo_Brothers @robertdowneyjr pic.twitter.com/4Ce9xyVZaC

— BossLogic (@Bosslogic) January 10, 2020