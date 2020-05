Rooney Mara está esperando su primer hijo junto a Joaquin Phoenix

En el año 2012, Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron durante el rodaje de la película de Spike Jonze ‘Her’, en la que la actriz de 35 años realiza el papel de ex esposa del actor que le dio vida al más reciente ‘Joker’.

La pareja, se robó toda la atención en los Premios Oscar, en los que se mostraron muy cariñosos y tranquilos, y en donde el actor de 45 años se ganó el premio a Mejor Actor por su interpretación de Arthur Fleck.

Vea También: Por ‘chiste’ de Elon Musk, creadora de ‘Matrix’ insulta a hija de Trump

De acuerdo con el medio Page Six, la actriz de 35 años estaría embarazada de seis meses, sin embargo, eso no ha sido confirmado por la pareja, que siempre ha cuidado su intimidad, razón por la que no resulta raro que no hayan dado declaraciones sobre la información publicada.

Page Six también aseguró que Rooney Mara ha estado usando ropa holgada mientras se encuentra pasando la cuarentena con Phoenix en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos.