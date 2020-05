Por ‘chiste’ de Elon Musk, creadora de ‘Matrix’ insulta a hija de Trump

Elon Musk, dueño de la compañía Tesla, ha sido una de las personas que más ha defendido la importancia de reactivar la economía del mundo, que ha sido detenida a causa de la pandemia generada por el coronavirus.

El físico, puso en su cuenta de Twitter un comentario que la hija de Donald Trump, Ivanka, respondió, algo que no le generó mucha gracia a Lilly Wachowski, creadora de la exitosa saga ‘Matrix’, pues en él se hace una referencia de la exitosa película que la directora de cine consideró fuera de lugar.

Musk escribió “Toma la pastilla roja”, haciendo referencia cuando a Neo, interpretado por Keanu Reeves, le dan una píldora para despertar y darse cuenta de la verdad acerca de la realidad del mundo.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 17, 2020

Ivanka Trump contestó el mensaje de Musk con la palabra “¡Tomada!”, asegurando que ella ya era “consciente” y no se iba a dejar engañar por lo que estaba pasando en el mundo.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 17, 2020

El comentario de Musk no le generó gracia a la creadora por el momento en el que está pasando el mundo, en el que miles de personas han muerto a causa del coronavirus y millones han perdido su empleo.

Lilly Wachowski, al ver el mensaje, reaccionó de manera contundente:

‘Jódanse ambos’ (Fuck both of you)