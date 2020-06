Rolling Stone revela la lista de las mejores series del 2020 hasta el momento

La revista compartió una lista de 15 producciones que consideran como lo mejor que se ha visto en los primeros seis meses de este año.

Por culpa de la pandemia de covid-19, muchas producciones tuvieron que pausar sus rodajes y casi todo el mundo tuvo que confinarse durante varios meses; sin embargo, en este tiempo de cuarentena los servicios de streaming tuvieron una mayor demanda, por lo que varias series tomaron mayor fuerza y también surgieron unas nuevas.

La revista Rolling Stone ha elegido a las 15 series que, a su criterio, fueron las mejores producciones que dejó el primer semestre del 2020 y aquí les compartimos la lista:

Better Call Saul

Esta serie es un spin off de la famosa serie Breaking Bad en la cual se narra la historia del inescrupuloso abogado Saul Goodman, el asesor de Walter White.

Brockmire

En esta producción se relata la historia de Jim Brockmire, un narrador de béisbol que alguna vez fue famoso, quien sufre una crisis tras descubrir que su esposa le es infiel.

Normal People

Basada en la novela de Sally Rooney y ambientada en Irlanda, esta serie cuenta la historia de la vida amorosa y familiar de Marianne y Connell.

My Brilliant Friend

En esta adaptación de HBO sobre la saga de Novelas Napolitanas de Elena Ferrante, se narran las transformaciones que viven Elena y Rafaella mientras pasan de ser niñas a la etapa de la adolescencia.

Better Things

Esta serie relata la vida de Sam Fox, una actriz y madre soltera que trata de continuar con su carrera para llegar a Hollywood mientras cría a sus tres hijos.

Ramy

La producción narra la historia de un joven musulmán cuyos padres migraron a Estados Unidos. El protagonista realiza un largo viaje espiritual entre sus raíces egipcias y sus costumbres como millennial.

Little America

Esta comedia dramática cuenta diferentes historias de lo que viven los inmigrantes en Estados Unidos.

The Good Place

Esta producción narra la historia de Eleanor, una mujer que llega a un increíble lugar luego de morir; sin embargo, descubre que no pertenece allí.

High Fidelity

La serie cuenta la vida de Robin, una joven dueña de una tienda de discos que es fanática de la música y la cultura pop.

What we do in the shadows

Siguiendo la historia de la película dirigida por Taika Waititi en 2014, esta serie cuenta la historia de cuatro vampiros que han pasado miles de experiencias mientras viven juntos.

BoJack Horseman

Esta serie animada con personajes que tienen características humanas, narra la vida de un caballo que fue bastante famoso en Hollywood y que tras perder su reconocimiento, vive constantemente sumido en los vicios y la depresión.

The Plot Against America

Esta es una historia alternativa contada por una familia judía de clase trabajadora de Nueva Jersey. La serie narra lo que sucedió en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

The Great

Esta serie retrata la vida de Catherine the Great, quien reinó en Rusia durante 34 años y tuvo que casarse con el Emperador Peter III.

Devs

La serie cuenta la historia de Lily, una ingeniería informática que culpa a la empresa de tecnología para la que trabaja por la desaparición de su novio, así que decide investigar la división de desarrollo de la compañía.

Dave

Esta serie de ficción narra la vida de un hombre que vive en los suburbios y que está convencido de que su destino es ser uno de los mejores raperos del mundo.