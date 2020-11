Robert Pattinson se lleva los aplausos tras noble gesto con un pequeño fan de Batman

Robert Pattinson sorprendió a uno de sus fans gracias al detalle que le envió hasta su casa, en la ciudad de Liverpool.

El actor que interpretará a Batman en la película de Matt Reeves escribió una carta a su pequeño admirador, James Campbell, de 10 años, quien meses atrás le envió un dibujo del personaje.

“¿Pueden ayudar a mi hijo con autismo de 10 años para que su dibujo llegue a ‘Batman’? ha estado en el set de Liverpool todos los días y lo hará hasta que finalice. Es un gran fan y esto le haría el año”, escribió la mamá de James en su cuenta de Twitter.

Campbell, el pequeño fanático de DC, sufre de autismo y cada vez se sumerge más en el universo cinematográfico, por eso visitó el set de rodaje de grabación de The Batman junto a su familia e Liverpool, por eso su mamá hizo todo lo posible para que Pattinson conociera el dibujo de su hijo.

El actor le envió una serie de regalos a su fan, dentro de ellos un Batimóvil y una carta que respondía a su dibujo:

“Siento que no nos encontráramos. Tu dibujo es grandioso … te veré la próxima vez que esté en Liverpool”.

Robert Pattinson sent a 7-year old Batman fan with autism who visited #TheBatman set every day some presents and a letter to thank him for his support.

(via @rpattinsonfr) pic.twitter.com/WSvaqAelS3

— Film Updates (@FilmUpdates) November 6, 2020