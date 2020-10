Robert Pattinson podría ser el causante de la cancelación de The Batman

Desde que empezó la pandemia los estragos en el mundo del entretenimiento comenzó a tambalear debido a los protocolos de seguridad que debieron acatar las diferentes producciones que estaban en etapa de filmación, por esta razón, la mayoría de proyectos que se iban a estrenar este 2020 y aquellos que tenían planes para el 2021, se vieron obligados a reprogramar sus fechas.

Por el lado de The Batman, el coronavirus no sería el causante del 100% de lo que pasa en producción, pues Robert Pattinson tendría mucho que ver: según portales como Atomix, el actor no tiene una buena relación con el director Matt Reeves; es más, se dice que están muy inconformes con el proyecto, tanto así que Matt asegura que el compromiso de Robert con el personaje no era el esperado.

El aspecto físico de Pattinson también generó debate, pues algunos aseguraron que el actor no tenía la musculatura necesaria para darle vida a Batman, algo que se podía solucionar ajustando el traje o con el trabajo físico del actor, petición a la que hizo caso omiso Pattinson, como bien aseguró el equipo de producción:

“prácticamente no había hecho nada al respecto.”

Eo sí, como bien advierte el medio, pese a que el supuesto ambiente en la producción no sea el mejor, por ahora nada se ha confirmado y la película sigue con su fecha de estreno para el 4 de marzo de 2022.