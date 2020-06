Revelan cómo luciría Daenerys Targaryen si fuera como en los libros

Hace más de un año que a la serie de amores y odios ‘Game of Thrones’ llegó a su fin, sin embargo, sus fanáticos la siguen recordando por el final que le dieron no solo a la producción en general, sino a la querida madre de los dragones Daenerys Targaryen.

Sin duda, el final que le dieron al personaje interpretado por Emilia Clarke dividió a los seguidores de la serie basada en los libros de George R.R. Martin, razón por la que un fanático decidió realizar un homenaje.

A través de Twitter, el usuario @vkcoleartist mostró un dibujo que hizo inspirado en las novelas de ‘Game of Thrones’ en donde se ve cómo luciría realmente Daenerys Targaryen (con los ojos morados como lo describió el autor):

“The fire is mine. I am Daenerys Stormborn, daughter of dragons, bride of dragons, mother of dragons, don’t you see?” Finally finished my portrait of book Dany ❤️ #ASOIAF #GameofThrones #DaenerysTargaryen pic.twitter.com/Dr1tbXAaFV

— Vaenerys Colgaryen, Queen of the Ashes (@vkcoleartist) June 4, 2020