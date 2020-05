Revelan la imagen exclusiva que tendrá Robocop en Mortal Kombat 11: Aftermath

La próxima entrega de la expansión de Mortal Kombat 11: Aftermath tiene fecha de lanzamiento para el próximo 26 de mayo, lo que significa que con esta nueva entrega se unen más personajes, como por ejemplo Robocop, contando con su versión de sus 80 años.

Previo al lanzamiento del título, NetherRealm Studios ya reveló algunas imágenes de lo que será esta nueva entrega, enfocándose en cómo lucirá este clásico personaje.

De la misma manera que otros personajes, en “Mortal Kombat 11” RoboCop contara con una serie de skins, además el video nos muestra cómo tendrá u atuendo bastante personalizado, acompañado por una serie de armas tecnológicas con una imagen bastante futurista comparada con la clásica.

It’s in our best interest to stay out of trouble. #MKAftermath pic.twitter.com/hg7iJI9RdU

— Mortal Kombat 11: Aftermath (@MortalKombat) May 16, 2020