Revelan final alternativo de Game of Thrones con Cersei y el Night King

Debido a su tan criticado final, lo fans de la serie de HBO se pusieron a soñar, y por eso decidieron ponerse manos a la obra para realizar los finales alternativos con los que muchos soñaron cerrar la serie. Por eso en redes sociales se han filtrado los cierres con los que quisieron despedir Game of Thrones.

Después de ocho temporadas y seis libros de Game of Thrones, la magia que emitió esta gran producción alimentó la imaginación de sus fanáticos, quienes abren debates y crean escenas a su gusto.

Como ya sabemos, el Rey de la Noche y sus caminantes blancos murieron en la batalla de Winterfell gracias a la heroica hazaña de Arya Stark. La escena fue ovacionada por el público, pero muchos soñaron con la llegada de la legión de muertos vivientes a King’s Landing.

Por esta razón que un seguidor publicó un fanart que dejó sin palabras a quienes quisieron ver este encuentro en la serie.

This is the true ending of Game of Thrones. The Night King deserved better! pic.twitter.com/Bzn4DjfPMz

— Art of Ice and Fire (@ArtofASOIAF) May 14, 2020