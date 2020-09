Un repartidor de pizza de Estados Unidos recibe una propina de 12.000 dólares

A pesar de sus 89 años, Derlin Newey es un repartidor de pizza de Estados Unidos que trabaja 30 horas semanales para poder pagar sus facturas.

El repartidor se llevó una gran sorpresa cuando recibió una visita de clientes habituales quienes le entregaron una propina de 12.000 dólares en efectivo.

El dinero fue recogido por una familia que lo hizo famoso en TikTok. La “Familia TikTok” grababa la particular forma en que Newey repartía pizza y se sorprendieron al ver un hombre trabajando a esa edad.

Carlos Valdez, quien grababa a Derlin cuando repartía la pizza, fue el encargado de darle el dinero junto a su esposa. Newey no pudo ocultar su emoción y agradecimiento ante este gesto.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020