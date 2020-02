“Ratas de la ilegalidad, les mando un abrazo”: Fredy Contreras vuelve a atacar a ‘apps’

El taxista, que se volvió viral por criticar y atacar a las conductoras UBER, publicó videos en el que ataca a las diferentes aplicaciones de transporte.

Contreras, asegura que la seguridad de las plataformas es tan baja, que lo recibieron en una de ellas:

“Desde la cama me les metí en la aplicación. Esa es toda la seguridad que tienen las aplicaciones. Así de sencillo. Señores ratas de la ilegalidad, les mando un abrazo”.

El hombre también aseguró que se sumará al paro de taxistas que está programado para el próximo 16 de marzo.

Al parecer, Contreras logró ingresar a BEAT, pues se grabó recogiendo a un usuario que pidió el servicio a través de la plataforma:

“Vamos camuflados. Vamos a hablar con los pasajeros a ver qué opinan sobre la seguridad de nuestras plataformas. Me odiaban, me odian, pero me reciben en cualquier plataforma”.