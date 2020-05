Radiohead transmitirá este jueves su famosa sesión ‘From The Basement’

Hace unas semanas, la banda británica anunció a través de sus redes sociales que cada jueves compartiría vía streaming varios de sus conciertos más recordados en la plataforma de YouTube, esto hasta que las restricciones de aislamiento se levanten o hasta que ya no tengan más videos para compartir.

Para esta semana, el quinteto decidió sacar de su archivo la famosa sesión From the Basement de 2011 para compartirla con todos sus fanáticos. En aquella ocasión, Radiohead interpretó las canciones de The King of Limbs, proyecto discográfico que fue lanzado ese mismo año.

“Convertir The King of Limbs en una actuación en vivo y filmarlo fue algo extraño y salvaje, no estábamos seguros de si funcionaría. Gracias a la dedicación y el compromiso de todos, terminó siendo, para mí, una de mis experiencias musicales favoritas”, escribió Thom Yorke en su cuenta oficial de Twitter.

La recordada sesión fue grabada en los estudios de Maida Vale ubicados en Londres, Inglaterra, y estuvo asistida por el productor Nigel Godrich. La transmisión en vivo se estrenará este jueves a las 4:00 pm hora Colombia.