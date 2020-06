Radioacktiva le entrega la caja edición colección de The Last of Us Part II

El pasado 19 de junio se lanzó el esperado nuevo videojuego de Naughty Dog, The Last of Us Part II.

El videojuego, que se desarrolla cinco años después de aquel peligroso viaje por un Estados Unidos que ha sido azotado por una pandemia, ha sido un éxito y ha tenido una gran recepción por parte de los expertos.

En Radioacktiva queremos encontrar al más grande fanático de The Last of Us Part II para que se lleve la gran Caja Edición de Colección del exitoso videojuego de PlayStation.

La caja incluye:

Una Mejora en la capacidad de municiones: Desbloquee instantáneamente una mejora en la capacidad de municiones para el revólver de Ellie.

Un manual de entrenamiento para crear elementos: Desbloquee instantáneamente un manual de entrenamiento para crear elementos que den acceso a nuevas recetas y mejoras.

Mini Libro grafico de 48 hojas de Dark Horse.

Estuche para el SteelBook con el juego completo.

Litografía y carta de agradecimiento.

Réplica de la pulsera de Ellie.

Estatua de Ellie de 12 pulgadas.

Seis prendedores esmaltados.

Cinco stickers.

Tema dinámico para PS4*.

Seis Avatares par PSN*

Banda Sonora digital.

Mini Libro gráfico digital de Dark Horse.