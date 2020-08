Queen lanzará su primer álbum en vivo junto a Adam Lambert

Después de giras, conciertos y visitas a decenas de ciudades, Queen y Adam Lambert ya preparan su primer álbum juntos, todo después de una serie de publicaciones en las que crearon expectativa sobre lo que pasará con la agrupación que desde hace tiempo viene conquistando nuevas generaciones gracias a la llegada de Adam Lambert.

En una de las publicaciones, Brian May compartió un breve clip en el que se le veía tocando para cientos de personas en una presentación en vivo, mientras disfrutada de la compañía del siempre fiel Roger Taylor y ahora la voz de Adam Lambert.

El nuevo álbum de la banda será conocido como “Queen + Adam Lambert Live Around the World”, el cual será lanzado el próximo 2 de octubre y su preventa ya se encuentra disponible en EMI. La banda también compartió en su canal de YouTube el clip de “Queen + Adam Lambert Tour Watch Party”, un capítulo especial de con los mejores momentos que han compartido Brian May y Roger Taylor junto a Adam Lambert.

“Mientras luchamos con el desafío de crear presentaciones en vivo en un mundo dominado por un formidable enemigo viral, parecía el momento perfecto para nosotros de crear una selección cuidadosa de las mejores presentaciones de los últimos siete años junto a nuestro hermano Adam Lambert”, agregó May.