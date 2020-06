¿Puede encontrar el corazón? Reviven reto viral que pocos pueden resolver

Las redes y los contenidos en estas han servido como gran distractor en el tiempo que muchas personas han tenido que estar en casa.

Los retos virales, son algunos de los que más buscan los usuarios y uno puntualmente para época de San Valentin ha revivido.

(Mira esto: Introdujo el cargador de su celular en su pene, pero por pena con los médicos dijo que se lo tragó)

El reto consiste en encontrar un corazón entre una imagen llega de caracoles, sus caparazones son lo que más hacen confundir a los usuarios en las redes.

Happy Valentine's day! 🙂

Can you find the heart among the snails?

Original post: https://t.co/Txyq9DcspX

Solution: https://t.co/Lc2IpiUY4N pic.twitter.com/UThvgiajZf

— Dudolf (@thedudolf) February 14, 2017