Próximo álbum de Twenty One Pilots podría lanzarse antes de lo esperado

Fue el mismo Tyler Joseph, el líder del dúo de los Twenty One Pilots, quien entregó información de lo que serán los nuevos sonidos de la banda, eso sí, que podrían llegar antes de lo esperado.

Según Tyler, el sucesor del “Trench”, álbum lanzado en el 2018, ya estaba en planes incluso desde ese año, agregando a Zane Lowe en Apple Music en una nueva entrevista que se encontraba “escribiendo un registro en este momento” aprovechando el encierro que vive como consecuencia de la cuarentena.

“No estoy seguro de cuándo se lanzará pero definitivamente será mucho antes de lo que planeamos lanzar un disco”, dijo el músico, agregando que “No sé si es este registro intermedio o si es una continuación de la narrativa y dónde lo dejamos.”

Además, aceptó que es un poco difícil crear nuevos sonidos en un momento donde no se hacen giras, no conciertos, ni se tiene contacto con los fans.

This is happening right now. Join me and @tylerrjoseph from @twentyonepilots here https://t.co/ZfP5Szur9e for music and life talk #AtHomeWithAppleMusic pic.twitter.com/6n92rUORpA

— Zane Lowe (@zanelowe) May 11, 2020