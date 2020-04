Policía usó alarma de ‘La purga’ para meter a la gente a la casa y le tocó disculparse

En Crowley, Louisiana, las autoridades quieren que los ciudadanos acaten las medidas de aislamiento preventivo y por esta razón usaron aterrador sonido para que la gente se entrara a sus casad para pasar cuarentena.

Sin embargo, los ciudadanos que se quejaron por el particular sonido que usó la policía para mantener el orden, pues el la conocida alarma fue la de ‘La Purga’, a franquicia de películas de terror, cuyo efecto no solo es famoso, sino realmente abrumador.

Sin embargo, la policía de Crowley ya había advertido a los ciudadanos sobre la sirena que sonaría en el toque de queda, y aunque tenían claro que sería una nueva alerta, no estaban familiarizados con la relación entre la sirena y ‘La purga’.

Algunos habitantes lograron grabar el momento para publicarlo en redes sociales.

Police in Crowley, Louisiana used purge sirens earlier this week to alarm citizens of their 9pm curfew pic.twitter.com/6fAn3ov46i

— ALL EYEZ LLC (@alleyezofficial) April 8, 2020