PlayStation 5: revelan fecha de lanzamiento y precio oficial de la consola

Después de meses de hacer cuentas y decenas de rumores, por fin Sony puso fin a las especulaciones con la quinta generación de la PlayStation.

La conferencia de la compañía no pudo haber cerrado mejor que con le anuncio de God of War, en el que veremos nuevamente a Kratos y su regreso a Ragnarok, de hecho, el título fue anunciado bajo el nombre de “God of War: Ragnarok”.

Pero siguiendo con el tema PlayStation 5, Sony ya relevó tanto su precio como la fecha de lanzamiento, eso sí, será diferente en algunos países.

Primero hablaremos de la PlayStation 5 Edición Estándar, la cual llegará con un precio de US$499 ($1’839.000). Su lanzamiento en Japón ya está programado para el próximo 12 de noviembre y 19 en el resto del mundo.

Por su parte, la PlayStation 5 Edición Digital (sin lector de discos) saldrá al mercado con un precio de US$399 ($1’471.000), y al igual que la edición estándar, su lanzamiento será el 12 de noviembre en Japón y 19 en el resto del mundo.

Además, dentro de los estrenos, también se anunció el lanzamiento de importantes títulos como: Final Fantasy XVI, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Hogwards Legends, Call of Duty Black Ops Cold War, Demon’s Souls Remake.