Perrito caminó 26 días para llegar a su hogar y la historia lo hará botar lágrima

Aunque muchos creen que el perrito protagonista en esta historia no fue abandonado, pues él mismo se las ingenió para regresar a su hogar y la historia se hizo viral en redes sociales.

El caso se registró en Zhejiang, China, y de acuerdo con la versión entregada por la familia dueña del perro al diario Daily Mail, la mascota se extravió durante un viaje de campo que realizaron.

Todo ocurrió cuando los Qiu se detuvieron en una gasolinera para cargar combustible, en ese momento Dou Dou (como se llama el perro) desapareció. Al llegar a su destino final, la familia se percató que el perro no estaba y pese a que regresaron en su búsqueda, nadie les dio razón de su paradero.

Luego de un mes, un perro callejero se acercó a su casa, y la sorpresa que se llevaron los Qiu fue inimaginable, pues se trataba de Dou Dou un poco “sucio y demacrado”.

De acuerdo con los dueños de la mascota, el perrito estuvo perdido durante 26 días y caminó 60 kilómetros para volver a su hogar.

Loyal dog Dou Dou walks 37 miles in 26 days to find home after 'its owner left it in service station by accident' https://t.co/JLdozEOHXQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2020