Pearl Jam está de regreso con “Dance of the Clairvoyants”: aquí más detalles de su álbum

El 2020 es un año de grandes proyectos para Pearl Jam, y para comenzar, la banda liderada por Eddie Vedder inició con la revelación de sus nuevos sonidos.

La agrupación ya tiene todo listo para la llegada de su nuevo álbum, al que llamaron ‘Gigaton’ y estará disponible a partir del 27 de marzo. Sin embargo, pese a que faltan par de meses, pues a través de sus redes sociales han revelado “Dance of the Clairvoyants”, el primer sencillo que termina con siete años sin estrenos.

Contando con la producción de Josh Evans y por la propia banda, el ‘Gigaton’ ya tiene tracklist:

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance Of The Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Comes Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross

Como es de esperarse el estreno de su disco viene acompañado por una nueva gira, la cual comenzará el 18 de marzo en Canadá. Por supuesto, no agotemos las esperanzas de verlos de nuevo en Colombia.