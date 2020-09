¡Patriotismo puro! El colombiano que corrió para alentar a ‘Superman’ López en la etapa

En el último kilómetro toda Colombia se unió en una sola fuerza para poyar a Miguel Ángel López, quien le regaló al país otro gran triunfo en el Tour de Francia.

El colombiano conquistó la etapa 17 del Tour regalando motivación a todo un país que alentó de principio a fin, así como el aficionado que emprendió una carrera al lado del pedalista para motivarlo a ganar la etapa, tal y como el mismo deportista reconoció.

“Quedan 100 metros y se aplaza ahí. Vamos, ‘Supermán’, Vamos, ‘Supermán! Vamos, vamos, ¡vamos!”, le gritó el colombiano en un acto de apoyo a su paisano que estaba a punto de llegar a la meta para entregarle una alegría pedaleada más a este país.

Por su parte, López confesó a los medios d comunicación que un colombiano fue quien lo alentó a seguir luchando por el triunfo:

“Un colombiano corría al lado mío y me decía: ‘Dale, dale que ahí se acaba lo duro’. Eso la verdad que me emocionaba y me daba un fresquito porque sabía que me estaba hablando con la verdad y estaba haciendo fuerza”, aseguró ‘Superman’.

Aquí el video para botar lágrima: