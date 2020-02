Paren todo porque Rage Against the Machine anuncia su gira mundial

Después de su reunión, Rage Against the Machine sigue alegrando la vida de sus fanáticos y ahora gracias a la confirmación de una gira mundial. En un principio se sabía que la agrupación tenía programado una serie de shows previos a festival Coachella, pero ya es oficial que el próximo 26 de marzo comenzará su tour con una presentación en El Paso, Texas.

De paso la banda pasará por Estados Unidos y Canadá entre marzo y agosto; en Europa ya tiene como destinos Inglaterra, Francia, Irlanda, Alemania, República Checa y Polonia. Run the Jewels serán quienes emprendan la gira acompañando a Rage Against the Machine en su gira, menos en Chicago.

El dinero que se recaude con los primeros tres shows será destinado para las organizaciones que trabajan con migrantes en los Estados Unidos.

Por ahora seguiremos esperando la confirmación de algún show por este lado del mundo…