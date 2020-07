Pareja denuncia que le entregaron una pizza con una esvástica hecha de peperoni

A través de las redes sociales Misty y Jason Lask denunciaron la lamentable experiencia que tuvieron cuando compraron una pizza que querían disfrutar con su familia en Brook Park, Estados Unidos.

La pareja, denunció que los empleados del restaurante Little Caesars les entregaron una pizza que tenía una esvástica, símbolo nazi que se asocia con Adolf Hitler, dibujada con varias rodajas de peperoni:

Jason Lask, en conversación con CNN, expresó que ese tipo de acciones son las que “mantienen vivo el odio en este mundo”, además expresó que no pudo comunicarse con la empresa, por lo que decidió hacer la denuncia a través de las redes sociales.

Little Caesars, al ver que la denuncia de la pareja se volvió rápidamente viral, emitió un comunicado:

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020