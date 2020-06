En Pantalleros probamos The Last of Us Parte II y ya tenemos el review completo

La nueva producción de Naughty Dog para PlayStation 4 llegó a nuestras manos previo a su lanzamiento al mercado y cómo no, preparamos la reseña para que sepa cuáles son las características de esta nueva entrega.

Nuestros pantalleros Alejo Pinedo y Luis Carlos Guerrero se dejaron llevar en un 100% por este esperado titulo para explicarnos de antemano lo que estamos próximo a explorar.

Siete años de espera han llegado a su fin, The Last Of Us Parte II era la historia que necesitaba ser contada y por fin se logró.

The Last Of Us parte II es más que una historia de venganza, mientras avanzas en el juego, te sumerges en diferentes temas que muestra la deshumanización de las personas que viven afuera del refugio.

Además de Joel y Ellie, la segunda parte de este juego nos presenta nuevos personajes quienes no solo se enfrentan al virus, que mutó de los animales a los humanos, ahora deberán luchar contra otro: el odio.

Si jugaste la primera parte, sentirás algunos detalles similares en cuanto a exploración de los ambientes. Sin embargo, en esta ocasión son más grandes y más realistas. Es decir, en esta segunda parte podrás disfrutar de una historia más larga e intensa.

Las secuelas de la primera parte se sienten en Ellie, esta ya no es tan carismática y las motivaciones que tiene en esta nueva historia crea una experiencia totalmente nueva.

Además, el realismo que podemos ver en The Last Of Us Parte 2 te permite disfrutar mucho más del juego. Los gráficos y lo bien que están recreados sus ambientes hacen que quieras explorar los espacios por los que vas avanzando. En esta segunda parte de la historia podemos ver a una Ellie con más habilidades, como trepar muros, pasar por lugares angostos, agacharse y hasta nadar.

Estas nuevas destrezas harán que te sumerjas más en el juego, ya que en medio de la exploración vas conociendo historias de personas que no lograron sobrevivir, además de ir recolectando elementos que permitirán mejorar las habilidades.

En cuanto a los enemigos, estos siguen siendo tanto infectados como humanos, pero esta vez el juego nos da la libertad de tener una estrategia diferente, sobre todo con los humanos. The Last Of Us Parte II quiere que seas sigiloso, mucho más cuando tienes pocos recursos para atacar a quienes se te atraviesan.

Los enemigos tienen varios modos: vigilancia, donde debes esconderte en la maleza, en algún muro o debajo de algo; búsqueda, momento en el que se ponen alerta por algún ruido extraño o sospecha; y ataque, cuando ya te pillaron y van directo a atacarte.

No hay un mapa que te muestre el camino, siempre habrá algún elemento en el horizonte que te guiará hacia tu destino, aunque en las opciones de accesibilidad lo puedes cambiar.

Las opciones que tendrás para salir con vida son mucho más complejas, en otras palabras, es un juego de mucha tensión, pero sus nuevas funciones, como el de esquivar, seguramente te dejarán satisfecho.

Naughty Dog quiso crear una historia impulsada por los personajes enfocándose en individuos con decisiones difíciles de tomar que te llevan a momentos de debates emocionalmente desafiantes.

Tha Last Of Us Parte II es una historia en la que seguramente reirás, llorarás y sentirás la lucha de sus protagonistas.