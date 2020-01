Ozzy Osbourne ya empezó a hablar de su muerte ¿Es acaso un adiós?

Es doloroso hablar de los tropiezos de salud por los que atraviesa Ozzy Osbourne, quien en los últimos meses se ha enfrentado contra difíciles momentos de los que ha salido con ayuda médica, eso sí, sorprendiendo a sus fanáticos después de revelar que padece Parkinson.

Si bien muchos apuestan por una recuperación de Ozzy, pues el artista tiene claro que la muerte puede llegar en cualquier momento, eso sí, asimilando con altura una realidad de la que nadie logra escaparse.

En entrevista con Kerrang y sin ponerle tantas palabras al asunto, Ozzy aseguró que la idea de su muerte no le afecta, esto sabiendo que en los últimos meses su salud se ha visto golpeada.

“¿Alguna vez pienso en cuándo llegará mi hora? Pienso en ello, pero no me preocupo por eso. No estaré aquí en otros 15 años o lo que sea, no mucho más, pero no me detengo en eso. Nos va a pasar a todos. ¿Soy feliz ahora? No. No tengo salud. Esa cosa (Parkinson) me dejó sin palabras, hombre, pero todavía estoy aquí”.