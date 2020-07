A los 49 años muere integrante de ‘Cazadores de Mitos’

El ingeniero eléctrico y robótico estadounidense, experto en tecnología, radio, electrónica Grant Imahara, conocido por haber sido el presentador de los programas ‘Cazadores de Mitos’ de Discovery Channel y ‘White Rabbit Project’ de Netflix, murió el pasado 13 de julio a la edad de 49 años.

De acuerdo con el medio TMZ, Imahara falleció de manera repentina al sufrir un aneurisma cerebral. Discovery Channel emitió un comunicado sobre la muerte del ingeniero, también conocido por su trabajo en HollyWood:

Adam Savage, uno de los compañeros de Grant Imahara en ‘MythBusters’, se despidió del fallecido ingeniero a través de su cuenta de Twitter:

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020